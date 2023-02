El mensaje de Patricia Bullrich a Juntos por el Cambio: "A mí no me baja nadie"

Durante una entrevista en el programa "La Cruel Verdad" (A24), la ex ministra de Seguridad aseguró que tiene "el carácter" para estar al frente del Gobierno, aunque aclaró que no está convencida de su victoria en las urnas. “Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días; estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”, afirmó.