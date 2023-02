Exportaciones: Menos ventas, menos dólares y mayores costos productivos

“En términos de demanda internacional las perspectivas para 2023 son negativas; en competitividad cambiaria neutras; en oferta exportable negativas; y en precios negativas”, señala un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para le Desarrollo de Argentina (FADA). Para este año se espera un menor nivel de exportaciones respecto de 2022, principalmente debido a la sequía, no sólo en granos sino también en otros productos como carne y leche. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales cercanas a los U$S 47.000 millones para 2023, unos U$S 13.000 millones más bajas que en 2022, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA.