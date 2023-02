Turf: Marcus Vinicius tiene revancha

La segunda jornada turfística de la temporada en el hipódromo tucumano promete muchas emociones. Al igual que en la previa de la jornada inaugural, hubo un gran número de ejemplares inscriptos.

“Por suerte, hay muchos caballos en el hipódromo y por lo visto en las anotaciones para las dos primeras reuniones tendremos una muy buena temporada”, contó Ángel “Carbold” Frías, el entrenador que presentará a Marcus Vinicius en la prueba central. “El caballo siguió bárbaro luego del segundo puesto. Le hacía falta competir, porque hacía mucho que no corría. Para esta prueba llegará mucho mejor. Le tengo mucha confianza, a pesar de que los rivales a los que enfrentará también tienen experiencia”, agregó el cuidador, que también tendrá en la pista a Igual Puedo y a Brujo Cósmico.

En el especial “Apertura”, disputado hace 10 días, Marcus Vinicius escoltó desde el hocico al santiagueño Don Mágico, en el excelente tiempo de 1’23”1/5 para los 1.400 metros. “Corrió bárbaro y le faltó muy poquito para ganar. Quedé muy conforme con esa actuación”, contó Frías sobre su pupilo, que el domingo en el especial de 1.300 metros tendrá como adversarios a Dipinto, Machination, Pertinax Joy y Zapatazo. El experimentado José Vizcarra volverá a ser el jinete del defensor de la caballeriza “Rodolfo”.

Los anotados en las otras competencias son los siguientes:

1.300 metros: Dark City, Omega Joy, Coubert, Educado Soy, Furoki, Igual Puedo, Kalblood, Norteño For Sal, Ricky Joy, Santuli y Tinto de Honor.

1.100 metros: Balmar, Greta Is Back, Maledance, Music Live, Solo Quiereme y Perfect Aisland.

1.400 metros: Abuelo Orlando, Alto de la Luna, Bloodstream, Il Cafone, Libertador Sam, Maimex, Navajo Kid, Ricciardo y Watchtower.

1.200 metros: Celtics, El Polaquito, Espantahero, Fantastic Craf, Marchoso Zar, Memphis Irish, My Sweet Hunter, Porvenir Dorado, Shield Me, The Dani y Valle Candy.

1.300 metros: Fornati, Gran Lamber, Gracias Azul, Kyrov, Pure Estratega, Tucumano y Ultra Expresivo.

800 metros: Avedon, Brujo Cósmico, Buen Ricardo, Flower Debil, Improved Slew, Island of Luck, Katrasca, Knockout Zar, Manubrio, Master Brujo, Moisés Bay, Montley, Mr. Link, Pepe Master, Red Auténtico, Rock Prize, Te Acompaño, Tesoro Oculto, Voy Con Onda y Wind Froom Emperor.

800 metros: Panata, Power Call, Always Ready, Bandolero Boy, Culpable Igual, El Guerrero, Es Empirico, Golden Glove, Morrgan, Naymar Sam, Reilon y Taken The Tip.