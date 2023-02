Victoria Tolosa Paz: "El Presidente es candidato hasta que diga que no lo es"

"El Presidente, hasta que no diga que no es candidato, es candidato porque está facultado para serlo. El Presidente es candidato hasta que diga que no lo es. Hay sectores que todavía no lo dicen y quizás el Presidente habilitó, no solo en el documento del FdT, sino lo verbalizó: 'Yo quisiera que esta nueva etapa pueda poner en esta mesa de las PASO a un gobernador, a un ministro, no pasaría absolutamente nada'".