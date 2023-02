Denuncian que rechazaron inscribir a niños con discapacidad

El video conmueve a quien lo vea. En él, una mamá habla llorando a la cámara en la puerta de un establecimiento educativo tucumano. Su testimonio es desgarrador: “estas son las caras de las personas que tenemos niños con discapacidad y nos enfrentamos con el sistema educativo que no te brinda información de por qué no reciben a tu hijo. No te brindan información en tiempo y forma sobre por qué tu hijo no puede acceder al sistema normal de educación”, dijo Florencia Caballero en el video que circuló en las redes sociales de Tucumán esta semana. “Hoy estoy harta. Harta de presentarme en miles de colegios, cansada de ir y volver con papeles de estudios como audiometrías, informes del jardín al que van, informe de la fonoaudióloga, del centro neurológico donde van”, dice Florencia en el video que obtuvo más de mil comentarios y 17.000 reproducciones. Francisco Casanovas, su marido, observa en silencio por detrás, con lágrimas en los ojos.