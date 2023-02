El "Dibu" Martínez recibió duras críticas por parte de su entrenador: "Eso no es inteligente"

Las críticas de Emery al Dibu

“Nunca le dije a mi portero que subiera a marcar un gol en el minuto 92, porque, no conozco el dato, pero una de cada 100 jugadas termina en gol, y quizá en 20 ocasiones así, 10 terminan en gol en contra y eso es lo que pasó hoy”, declaró un contrariado Emery. “Para mí, eso no es inteligente, eso no es ser consciente de cómo queremos jugar y cómo queremos competir. Podemos perder 2-3, pero 2-4 no es bueno”, añadió el entrenador español.