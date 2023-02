El papá de Lionel Messi fue contundente sobre un posible regreso al Barcelona

Sin embargo, a pesar de esquivar la prensa en su arribo a Cataluña, el medio español Sport logró sacar palabras a Jorge Messi minutos antes de abordar un avión rumbo a París. El hombre dejó bien en claro cómo está la relación entre Leo Messi y el Culé: “No creo que Messi vuelva al Barcelona. Las condiciones no se cumplen. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta", esgrimió con contundencia.