Argentina puede tener, 42 años después, un campeón de Fórmula 1

En diálogo con Cadena 3, le consultaron por esta declaración a la hija de “Lole”, Cora Reutemann, y dijo: “lo sabía. Pero no es sólo lo del masajista, sino la caja de cambios, el cambio de proveedor de gomas (de Michelin a Goodyear por orden del propio Bernie) y el GP de Sudáfrica”. Pero no se quedó ahí, también contó: “un día antes de la muerte de papá le pedí a Bernie Ecclestone que hablara y le dijera que había sido el verdadero campeón de 1981. No lo hizo. Por eso, cuando murió papá, Bernie me dijo que le pidiera lo que sea. Le pedí que diga la verdad”.