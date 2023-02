El ciudadano observa cómo la zanahoria acelera y se torna inalcanzable

En general, la opinión pública cree que el Gobierno no trabaja y que es insensible y no carece de razón, ya que en medio de todo este desquicio el presidente de la Nación está ocupado en saber, por ejemplo, si la Mesa Electoral que mandó a reunir le va a dar o no carta blanca para se presente en las PASO o si el kirchnerismo lo va a criticar o si van Cristina y Máximo a la Mesa o si asistirán los gobernadores, etc, etc. Ni una frase, aunque sea de circunstancias, sobre el padecer ciudadano.