"Manzur es cómplice de una gestión que generó una fábrica de pobres en Argentina", dijo Viña

"Es muy preocupante que los tucumanos no puedan saber a ciencia cierta quién es su gobernador, si Jaldo o Manzur, y por lo tanto responsable de la inseguridad y la pobreza. De la falta de obras y de la crisis sanitaria. Es más, no saben aún quien abrirá el periodo de sesiones legislativo, ni quien rendirá cuentas a quien. La desesperación de Manzur por estar 'en todas', lo hace adelantar elecciones a su antojo, asumir y desasumir cargos, entregar y recuperar lapiceras, etc. Mientras tanto Tucumán agoniza", completó.