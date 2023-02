Voley: “Se debió aprovechar y difundir mucho más la medalla olímpica”

Cuando la carrera de un deportista profesional llega a su fin muchos optan por seguir ligados al deporte. La dirección técnica de un equipo, la dirigencia o el periodismo son algunas de las opciones. Guillermo Quani, muy destacado durante los años 90 como jugador, ya pasó por la faceta de entrenador y ahora combina lo dirigencial (en la rama femenina del club Ciudad de Buenos Aires) con lo periodístico, que fue lo que lo trajo a Tucumán.

Quaini comenta por TyC Sports los partidos de la Liga de Voley Argentina (LVA), lo que lo lleva a distintos puntos del país. Su visión del voley tras la medalla de bronce obtenida en Tokio 2020, la mirada hacia su época de voleibolista y lo fundamental que es el deporte para educar a los niños son los temas que Quani analizó para LA GACETA.

- ¿Cómo llegó el tema de los relatos a tu vida? Algunos después del retiro optan entre dirigir o el periodismo...

- No fue un objetivo mío, no le apuntaba a comentar. Dos ex jugadores de voley, uno que trabaja en TyC, Mariano Salusky, y Gabriel Di Noia, que trabajaba en Torneos y Competencias, me lo propusieron y comencé.

- ¿Qué opinión tenés después de seis Tours jugados sobre el nivel de esta Liga?

- Es una Liga que viene creciendo y reacomodándose. Respecto a la del año pasado hizo un claro salto de calidad, y a la vez, la del anterior había hecho lo mismo con la predecesora. Viendo la cantidad de equipos y algunos nombres que se sumaron alcanzó el desarrollo que esperaba.

- De la época en la que vos jugabas ¿todo se volvió más exigente?

- Depende con la Liga de qué año comparemos, pero de los últimos años de mi carrera no. El voley que se juega ha evolucionado en potencia y velocidad, pero eso no implica más exigencia.

- Tus hijos juegan al voley. ¿Es casualidad o una causalidad “guiada” un poco por el papá?

- Mi objetivo era que hicieran vida de club. En Buenos Aires es fundamental en la edad de crecimiento y desarrollo social de los chicos que la educación de la escuela se complemente con la vida de club. Si me preguntaban qué deporte me gustaría que hubiesen hecho, mi respuesta era cualquiera; con que hicieran vida de club me bastaba.

- Pasaron casi dos años de la medalla de bronce en Tokio. ¿Tuvo la repercusión que pensabas?

- No, creo que se debió aprovechar y difundir mucho más. Hoy con las redes sociales se pueden hacer muchas cosas. Es cierto que la mayoría de los jugadores compiten en el exterior, pero si bien se hicieron reconocimientos y demás en partidos amistosos jugados por la Selección, me hubiese gustado que se generaran más actividades de difusión.

- ¿Hay más gente que juega al vóley?

- Eso sí se dio, por suerte muchos chicos que vieron los partidos quisieron empezar a jugar nuestro deporte. Lo digo con la experiencia vivida en el club Ciudad de Buenos Aires, donde juegan mis hijos.

- ¿Crees que hay material para mantener la medalla olímpica en París 2024?

- Las medallas son producto de procesos continuos de trabajos programados y coordinados entre las selecciones nacionales y las competencias internas, ya sea en mayores como en las edades formativas. Una Liga fuerte y competitiva es fundamental como espejo y objetivo a alcanzar para los chicos de las inferiores y también es generadora de jugadores para las selecciones nacionales.