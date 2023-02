Horóscopo y San Valentín: ¿cómo es cada signo en el amor?

Su intensidad es legendaria, por lo que sería bastante imposible no darse cuenta de que Escorpio ama a alguien. Va a haber pasión, interés y va a poner bastante énfasis en lo sexual y no van a tener pudor en demostrarlo. Eso sí, para realmente abrir su corazón van a necesitar un poco de tiempo porque, aunque no parezca, son tímidos y reservados.