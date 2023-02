Turf: Una jornada llena de emociones

La primera reunión del año regaló finales apasionantes, por lo que el público que se dio cita en el hipódromo tucumano disfrutó de un espectáculo de primer nivel. Y una de esas definiciones vibrantes se dio en el especial “Apertura”.

El santiagueño Don Mágico y Marcus Vinicius se “trenzaron” cabeza a cabeza desde los últimos 500 metros y lucharon palmo a palmo por el éxito hasta cruzar la sentencia. En el disco, Don Mágico relegó por apenas el hocico al hijo de Most Improved. “Fue un carrerón. En la recta final parecía que mi caballo iba a ganar fácil, pero Marcus Vinicius no se entregó nunca. Es más, en el final volvió a reaccionar y casi me gana”, contó Ángel Nazareno Vai, que fue el jinete del vencedor.

Marcus Vinicius trató de triunfar de punta a punta, porque apenas se abrieron los partidores se adueñó de la vanguardia. El primero en seguirlo fue Dipinto. “Vino siempre muy cómodo en la delantera. En el palo de los 700 metros sabía que iba a definir, porque su accionar era muy bueno. Sabía que la definición había sido durísima. Mi caballo reaccionó en el final y después del disco volvió a pasarlo al santiagueño. Estoy contento por su rendimiento, pero hubiese sido mejor ganar”, dijo José Alfredo Vizcarra, el jockey de Marcus Vinicius.

Vai logró el segundo triunfo consecutivo con Don Mágico, al que le ve un gran futuro. “Tendría que haber ganado mejor, pero era la primera vez que corría en este hipódromo y venía un poco sorprendido, como desconociendo la pista. Igualmente demostró que es un ejemplar con mucha calidad y muy guapo. Luchó toda la recta final y nunca se dio por vencido. Eso solamente lo hacen los caballos buenos”, explicó el piloto, que el 29 de enero también había guiado al triunfo al descendiente de Fortify, aunque aquella vez en el clásico “Apertura” de Santiago del Estero. “Tiene mucho futuro y estoy seguro de que en pruebas de mayor distancia rendirá mejor. Es muy parejo”, precisó. Don Mágico empleó el excelente registro de 1’23”1/5 para recorrer los 1.400 metros y relegar a Marcus Vinicius. La tordilla Prohibition empató el tercer lugar con Zapatazo, mientras que quinto culminó Dipinto.

Pero esa no fue la única definición apasionante que tuvo la reunión. En la tercera carrera, Dreamking tuvo que esforzarse al máximo para contener la atropellada de Henry de Areco por apenas 3/4 cuerpo.

Una prueba después, Vizcarra le brindó una excelente conducción a Furoki, para que le ganara por solo media cabeza al “porteño” Celitcs.

En el cierre del mitin, Pertinax Joy debutó con un gran triunfo por el pescuezo sobre Mclain. Ambos ejemplares arrancaron con mucha fuerza en los últimos 200 metros, aunque el conducido por Héctor “Pulga” Suárez logró inclinar la balanza en el final.