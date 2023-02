Sitas denuncia estafas: descuentos de hasta $ 5.000

Julián Nassif, secretario general del Sindicato de Autoconvocados de la Salud (Sitas) informó que hay entidades financieras que planean estafas y descuentan montos de dinero de las cuentas de banco del personal de la salud. “Los montos que se sustraen son variables; de casi $ 5.000 por persona, otros de $ 900, otros de $ 2.000”, dijo. No hay un número preciso de afectados, pero sí se está considerando la posibilidad de que no afecte únicamente al personal de la salud sino también a miembros del sector administrativo. El detalle, mencionó el sindicalista, es que los descuentos no están reflejados en la boleta de sueldo de cada trabajador. “No podemos precisar con exactitud la cantidad de personas afectadas porque esa es otra cuestión; no aparecen en nuestras boletas de sueldo, sólo se mencionan en el home banking y muchos no saben ingresar”, remarcó. Bajo los nombres de “Amargot”, “Confío” y “Edocea”, se debita dinero de las cuentas. “La entidad bancaria debería reunir las condiciones para que no cualquiera pueda ingresar y sustraer dinero”, reclamó Nassif.