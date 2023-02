El corazón fue la bandera de San Martín en el triunfo ante All Boys

La duda de Nicolás Carrizo a la hora de salir a cortar un centro que en primera instancia no ofrecía demasiado peligro fue una daga en el corazón de todos los hinchas. El “1” tuvo unos segundos de indecisión y All Boys no se lo perdonó. El cabezazo de Gabriel Pusula se transformó en el 1-0 para los de Floresta, cambió el juego de raíz y obligó al “santo” a redoblar los esfuerzos para torcer la historia.