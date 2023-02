El método Georges Simenon

Hagan la prueba: no cualquier escritor tiene la “virtud George Simenon”: atrapar a los lectores desde las primeras páginas y mantenerlo en vilo, tenso, hasta que la historia termina. Hacía tiempo que no volvía a Simenon. Volví en estos días en que las editoriales Anagrama y Acantilado relanzaron El fondo de la botella, Maigret duda, Tres habitaciones en Manhattan y La muerte de Belle. Estos son los títulos que llegaron con nueva edición a la Argentina. En España hacía algo más de tiempo que venían con la colección Simenon. Durante 2023, cuando Simenon cumpliría 120 años (nació el 13 de enero de 1903 en Lieja, Bélgica, pero dicen que, por superstición, lo anotaron el 12), aparecerán más reediciones, según me cuenta Sebastián Lidijover, responsable de la prensa de Anagrama en Argentina.