Los familiares del enfermero fallecido exigen respuestas a la cartera de Salud

El enfermero falleció el 30 de enero. Su esposa asegura que, desde entonces, no ha tenido comunicación con las autoridades sanitarias sobre la enfermedad que tuvo su marido. “Mi esposo ya murió, pero eso no significa que no tengan que darnos respuestas”, sostuvo. Además, aclaró que no busca señalar culpables, sino recibir la verdad. “Siento un gran dolor por la falta de respuestas. Ya sea un lugar u otro, sea el Ministerio de Salud o la entidad privada, alguien se tiene que hacer responsable”, dijo Torres.