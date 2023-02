¿Y si encontramos vida extraterrestre??

La búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra, ser inició en la década de 1960 cuando Frank Drake realizó el primer experimento moderno de búsqueda de señales de radio. Este primer experimento fue muy precario. Más tarde Carl Sagan inició un proyecto mucho más complejo del que participaron y participan muchos radiotelescopios. La búsqueda no es fácil porque hay que decodificar señales que no se sabe en dónde se originaron, ni cómo fueron codificadas. Hasta el momento no hubo resultados positivos.