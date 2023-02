Te contamos las novedades que traen Netflix y Amazon

Ahora será más fácil que los usuarios de Telegram puedan charlar con personas que no comparten la misma lengua; la app añadió a su código recientemente una funcionalidad que permite traducir automáticamente los mensajes que son recibidos en un idioma que no es el tuyo (o al menos, que no es el que tenés configurado). Según informaron en su blog oficial, se puede utilizar en conversaciones personales y grupales, en canales de notificaciones o en incluso anuncios que puedan aparecer en otras lenguas. Lo malo es que sólo está disponible (por el momento) para los usuarios premium de la plataforma; también se han introducido otras novedades que sí están disponibles para todos los usuarios, como por ejemplo en los permisos de contenido: ahora, los administradores de grupos pueden elegir qué tipo de contenido multimedia se puede enviar por sus canales. Con estos permisos, un administrador puede prohibir, por ejemplo, que se envíen fotos o audios a una conversación.