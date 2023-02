Cartas de lectores: ¿A dónde miran los políticos?

Hay un dicho que señala que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La inflación llega a tres dígitos y ahora sale diciendo la ex ministra Silvina Batakis que quiere sacar un billete de 10.000 pesos con el rostro de Lionel Messi. Sacaron un billete de 2.000 que no tiene ningún valor (el mismo iba a ser lanzado en el año 2020 para hacer un homenaje a los médicos, sanitaristas y enfermeros que lucharon durante la pandemia de Covid-19); su denominación era de 5.000. Se armó todo un escándalo diciendo que el gran sanitarista argentino Dr. Ramón Carrillo estaba vinculado al nazismo, salió su nieto a defenderlo y quedó todo en la nada. En 2021 el Presidente Fernández habló por cadena nacional para decir que los billetes del macrismo se acababan y que iban a lanzar próceres con “paridad de género”; luego salió la versión de un billete con el rostro de Diego Maradona para hacer homenajes. Mi pregunta es la siguiente: ¿Esto es un circo? No se puede ser tan improvisado en hablar tantas falacias juntas. ¿Por qué no bajan el gasto político y hacen algo para bajar este problema de hace tantas décadas que se llama inflación? El argentino no quiere pesos, ya es una moneda que ha fracasado a lo largo de la mitad del siglo XX y del XXI; más de 50 diseños de billetes; ni siquiera Europa en la 2º Guerra Mundial tuvo tantas monedas como este país. ¿Por qué no piensan de una vez en el pueblo? El Sr. Macri dijo que quería incentivar el uso del plástico electrónico pero cada vez es más difícil, dado que muchos cobran intereses, comisiones y nosotros los ciudadanos tenemos que trasladar pilas y pilas de papeles sin valor para ir a pagar nuestras cuentas. ¿Hasta cuándo nos van a tener así? Ni Messi, ni Maradona ni Kempes ni nadie nos va a salvar sacando billetes a lo loco y esta improvisación total me parece una burla hacia el pueblo argentino de parte de este gobierno que cada día demuestra que no tiene noción de Economía. Los salarios argentinos quedaron por debajo de la inflación; acá hay que tener un sueldo de medio millón de pesos para vivir un poco mejor. Espero que algún día muestren un poco de empatía con su pueblo que tanto dicen amar.