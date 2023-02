Masso: "Jaldo y Alfaro intercambian acusaciones en lugar de ocuparse de los problemas de los tucumanos"

El legislador se refirió, además, a la visita a nuestra provincia de Alberto Fernández. “Hoy mientras el presidente nos hablaba en Los Nogales de inclusión, de seguridad, de puestos nuevos de trabajo; sabemos que la realidad de los vecinos está muy alejada de eso. Tenemos miles de trabajadores que han caído en la pobreza por ingreso y que no llegan a fin de mes. Todo consecuencia de una inflación que no cesa y que el Gobierno no puede controlar".