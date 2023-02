Juicio contra el peluquero: pidieron protección para la ex pareja de una víctima

El querellante Luis Velárdez se sintió perjudicado luego de que uno de los testigos planteara que una adolescente -que sería familiar del abogado- habría amenazado a los vecinos para que no declararan en contra la víctima. “Esto no es más que una forma de entorpecer con dichos del barrio lo que fue la muerte de Miguel Jiménez. Si de verdad a este hombre lo hubieran amenazado habría denunciado como corresponde en vez de tomar esta actitud”, sostuvo el profesional, que negó la acusación. “Pediré la grabación de la audiencia y, en su momento, accionaré contra esos dichos. Fue algo fuera de lugar y que no tenía nada que ver con el caso. Si tiene elementos de prueba que los presente. Si habla de una persona homónima, pues no lo aclaró. Debo defender a mi familiar ante este agravio”, concluyó.