Lichtmajer: “Haremos inversiones muy importantes en las escuelas”

Tanto familias como personal docente y no docente elevaron reclamos por el estado de algunos edificios escolares, ante el anuncio de que las clases comenzarán el 1 de marzo. Ante esto, el ministro de educación de la provincia, Juan Pablo Litchmajer, respondió a estas críticas en LA GACETA Play. “Febrero es el mes donde se pone a punto y falta mucho, eso no lo desconocemos”, reconoció el ministro respecto a las condiciones edilicias de las instituciones. “Para marzo vamos a trabajar en ese sentido, si hay una escuela que consideramos que no está en condiciones, tenemos sentido común, pero trabajamos todos los días para que esto ocurra y para que los chicos vayan a la escuela” sostuvo el funcionario.