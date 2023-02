Cartas de lectores: Corte Suprema

Quiero opinar respecto de la querella que el gobierno nacional del partido Frente de Todos y algunos gobernadores afines, y sin respetar la Constitución, las leyes ni la independencia los poderes, pretenden avasallar las instituciones del Estado mediante la prepotencia, el autoritarismo y la soberbia. Tienen que entender que los jueces no están para sacrificar la Justicia en el deseo de favorecer a nadie, sino para respetarla y cumplirla con dignidad. Concretamente el último objetivo que persigue este pedido del juicio a la corte no es otro que la impunidad de la corrupción, la cual tiene una carencia absoluta y total de fundamento alguno. Por último, sepan que no se escapan de la corrupción amontonando riquezas. Basta de antinomia y sofística, tengan un poco de humildad, moral y sinceridad con la ciudadanía en general.