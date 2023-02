“Debemos ensuciar las manos por la gente”, pidió el Papa en su gira por África

Siguiendo esa línea, resaltó la vocación de servicio que todo religioso debería tener: “ante el Buen Pastor, comprendemos que no somos los jefes de la tribu, sino pastores compasivos y misericordiosos; que no somos los dueños del pueblo, sino ciervos que se inclinan a lavar los pies de los hermanos y las hermanas. No somos una organización mundana que administra bienes y terrenos, sino la comunidad de los hijos de Dios”. En ese sentido, aconsejó a los clérigos no perseguir el prestigio social, y permanecer junto al rebaño “caminando en medio, escuchando y dialogando”.