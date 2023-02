Creación de una conciencia moral

Cuando terminó la guerra, su madre eligió vivir en Francia, pero no por mucho tiempo, pues su padre nunca regresó ni se supo nada sobre él. Su madre lo crio con la ayuda ocasional de cuidadores pagados. Un par de años más tarde, ella decidió emigrar a los EE.UU., radicándose en un barrio marginal del Bronx. Con el francés como su único idioma, el frágil y tímido Pierre sufrió intimidación y amenazas por parte de niños mayores y debió ser rescatado por vecinos adultos. Una vez que aprendió inglés, fue aceptado por sus compañeros. “Esos no fueron años fáciles para mí”, me dijo. Sufrió subestimación al quedar bajo el cuidado de vecinos o amigos de la familia cuando su madre, que trabajaba en la marina mercante, estaba embarcada.