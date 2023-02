Sebastián Lacunza: “La política en Argentina tiene prácticas intoxicadas”

- Sí, la grieta caló hondo hasta socialmente. Las preferencias de los públicos y de las audiencias demuestran que no es sólo una cuestión impuesta de arriba hacia abajo. Tiene raigambre en la sociedad. Las propuestas políticas y mediáticas por fuera de la polarización no suelen tener demasiado éxito. No me quiero esconder detrás de la descripción de la grieta y de la búsqueda de un equilibrio, que no es lo mismo que pretender artificiosamente quedar siempre en el medio. Me parece que nosotros, como periodistas, tenemos que buscar la distancia y el equilibrio, pero no la equidistancia meliflua a rajatabla y el equilibrismo para quedar bien y decir que no somos parte de ninguno de los dos polos. A veces hay víctimas y victimarios, no hay que dejar de verlo. Te diría que también eso lleva a la pregunta de cuáles son los graves errores prácticos, estratégicos y éticos de quienes se presentan como la opción intermedia ¿por qué fracasan recurrentemente? ¿Qué méritos genuinos tienen los liderazgos políticos de Cristina y de Macri para establecer un diálogo con la sociedad que hasta ahora ha sido más exitoso que cualquier otra propuesta? No es solamente responsabilidad de los polarizadores, hay una sociedad que demanda. Quienes afirman que van por el camino del medio muchas veces se destacan por falta de constancia, errores en la estrategia, posiciones veletas y equilibristas. Nadie puede alegar su propia ineptitud como excusa para que ese esquema persista.