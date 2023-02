Las críticas de Murga suman tensión a la interna en Juntos por el Cambio

“Pasan los días y los políticos siguen en la suya. Se intentan perpetuar, rosquean, hablan de cómo van a seguir ellos. Salvo honrosas excepciones, en Tucumán, la política de la oposición es exactamente igual a la del oficialismo”, expresó Murga, en una pieza audiovisual que fue compartida en su cuenta de Twitter. “Esto es lo que CREO no quiere, no vamos a ser cómplices de lo que está pasando, vamos a seguir trabajando por miles de tucumanos que quieren terminar con este peronismo que cada día nos degrada más, y con esta política que no entiende cuáles son las necesidades de los tucumanos”, concluyó el presidente de la Sociedad Rural.