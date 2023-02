Una comedia de enredos que nos deja algo en qué pensar

Según explicó el director, Benjamín Tannuré Godward, la obra “lleva a reflexionar sobre nuestras prioridades, los sueños de juventud, los primeros amores y si hay tiempo de cambiar y hacer ‘nuestra vida’. Plantea la pregunta que todos nos hacemos en algún momento: ¿Y si largo todo y me voy? Ya me cansé de la rutina, estoy harto...si me voy, ¿qué harían sin mí?. Pone sobre la alfombra un interrogante conciso y habitual en casi todos los espectadores”.