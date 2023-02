Neumonía bilateral: la espera de resultados alerta al sector sanitario por el brote de casos

Por su parte, Jorge, que prefirió no dar su nombre completo, también padeció un cuadro grave de neumonía bilateral. “Ayer me dieron el alta a mí y a un compañero, pero nunca se identificó el germen”, compartió. Además, acusó a la “falta total de bioseguridad para todo el personal”. “No hay en ningún sanatorio; la precariedad con la que trabajan los enfermeros, con todo lo que nos está pasando... No queremos ser héroes, queremos que la institución asegure bioseguridad”, dijo.