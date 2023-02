Cartas de lectores: planta de residuos en El Mollar

Una auditoría ambiental tiene por objeto facilitar el control, por parte de la dirección de una organización, de las prácticas nocivas sobre el ambiente, verificar que se cumplan las disposiciones legales vigentes y se respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos. La Planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de El Mollar comenzó a funcionar en octubre de 2003, pese a que muchos vecinos se oponían a su radicación. No hay registros, ni antecedentes de que alguna vez se le haya practicado una auditoría ambiental. Los resultados y las consecuencias de esta falencia y de la mala o nula gestión ambiental, están a la vista y son y fueron publicados por los medios locales y denunciados por los vecinos. La dirección, operación y mantenimiento de la planta estuvo y está a cargo de los delegados comunales de turno, carentes de los conocimientos básicos y esenciales en ingeniería y gestión ambiental. Teniendo en cuenta las características del sitio donde está instalada, los antecedentes y el historial de la misma, la planta debe ser cerrada y trasladada a otro lugar que sea ambientalmente apto, previo estudio de impacto ambiental (EIA) y del apto ambiental correspondiente. Son importantes también la consulta pública, la participación de los vecinos, de los ciudadanos y de las organizaciones interesadas en la preservación del medio ambiente. Como en el valle se planeaba hacer la fiesta del Seven, las autoridades gubernamentales procedieron a tapar con tierra el basural. Con esta práctica nociva lo que se consigue es contaminar el subsuelo y los acuíferos subterráneos, con consecuencias impredecibles (un enterramiento sanitario es una obra de ingeniería). Con relación a los RSU, en nuestra provincia rige lo dispuesto por la Ley 8.177. En el territorio hay 19 municipios y 93 comunas rurales y la mayoría depositan la basura a cielo abierto. ¿Por qué será? El Seven ya pasó y espero que el Estado tucumano en sus versiones Poder Ejecutivo, municipios y comunas, hagan lo que constitucionalmente están obligados a hacer.