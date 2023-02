Por qué tantas personas piensan en cambiar de trabajo

Desde la irrupción de la pandemia de coronavirus el mundo laboral afronta nuevos paradigmas. En los últimos tiempos, por ejemplo, ha tomado fuerza una tendencia entre quienes rechazan la idea de que el trabajo debe ser la principal prioridad en sus vidas, como un intento de evitar el agotamiento. Este fenómeno, conocido como “renuncia silenciosa”, empezó a evidenciarse desde hace dos años y no se contempla en las cifras de abandonos que comunican los departamentos de RRHH. Pero si no se detecta, tiene el potencial de promover una cultura tóxica en la que los trabajadores sienten que no pueden hablar, y en su lugar deciden desvincularse de las empresas. “Las empresas deben estar atentas a este fenómeno, que puede verse estimulado cuando los trabajadores ven a otros renunciando. Una de las principales recomendaciones de fidelización para las firmas que se enfrentan a esto es proporcionar espacio, formación y procesos para mantener conversaciones abiertas y sinceras”, indica un trabajo realizado por el Grupo Adecco.