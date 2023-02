Cuánto recaudó Mirtha Legrand con la subasta de la camiseta que le regaló Lionel Messi

“Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, comentó Legrand. Seguidamente, detalló que fue una trabajadora del Hotel Costa Galana que le dio la idea de pedirle una camiseta del jugador rosarino, solicitud que la señora Celia aceptó sin problemas. “Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba”, agregó la mítica conductora.