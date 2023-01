El Banco Central cerró enero con ventas por U$S 190 millones

El lunes, la administración de Alberto Fernández concretó un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos U$S 692 millones y el miércoles abonará otros U$S 710 millones, por lo que cerrará enero con pagos al organismo por unos U$S 2.650 millones, de acuerdo con el cronograma de vencimientos fijado en el programa vigente que refinanció el préstamo de U$S 45.000 millones concretado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.