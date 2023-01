“Hace más de 20 años que el oficialismo se ‘ocupa’ de la provincia pero los tucumanos seguimos sin ver los resultados. No ponen ni un ladrillo en beneficio de la gente y viven esperando fondos de Nación. Un claro ejemplo es la presa del Cadillal, que por su inoperancia está en pésimo estado, poniendo en riesgo las vidas de los tucumanos. La razón por la que no invierten el presupuesto en obras de infraestructura es porque lo reparten mediante fondos no reintegrables a sus intendentes amigos para 'hacer caja' para las elecciones. Son más de 20 años dedicados al clientelismo”, dijo.