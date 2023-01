Se viene una experiencia inédita de danza contemporánea en Raco

Sin precedentes

“Este es un primer encuentro que se va a hacer acá en Raco, con un carácter local, una serie de clases con una variedad particular, con cosas que no se hicieron antes dentro de la danza contemporánea. Tiene un carácter peculiar, es el primer encuentro con estas características, sin precedentes aquí en el noroeste, te diría en argentina y también me animaría a decirte en el continente sudamericano. No existen festivales así”, cuenta Piliponsky, profesor y coreógrafo de danza tucumano.