Dimes y diretes de la política de Tucumán

Más de 30 estudiantes universitarios participaron de un encuentro en Tafí del Valle, que contó con la presencia de Enrique Pedicone (PJS) y Norma Torossi, subsecretaria de Cultura y Deportes. Aseguraron que fue un recibimiento “muy positivo”, que no se vio detenido por la lluvia; tocaron temas como la falta de conectividad, de limpieza y de obras. “Aquí nos cuentan que por el Seven hay récord de turistas, pero ya no gastan como antes. Así los artesanos y los comerciantes pierden la posibilidad de venta”, manifestó Torossi. Los jóvenes, además, entregaron folletería sobre riesgos del sol y cuidados de piel a los transeúntes. En el recorrido, además, Pedicone se encontró con Roberto Sánchez, y tras un cordial saludo, se tomaron una fotografía juntos.