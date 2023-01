The Point, el country de Avanco que crece sobre la base de su propio éxito

En tal sentido, claro está que The Point country logró estar a la altura de la vara autoimpuesta por la Empresa. Esto se aprecia tanto en lo ya concretado como en el Máster Plan de largo plazo. Así lo explica el Ingeniero Rubén Rojkés: “desde hace varios años, las personas no dudan en priorizar su calidad de vida, en buscar y elegir cosas que puedan disfrutar cotidianamente y no sólo durante el fin de semana o cuando salen de vacaciones. Así concebimos todos nuestros proyectos. En el caso de The Point la naturaleza del lugar lo hacía especial, pues nuestro trabajo era crear un espacio de vida y con vida propia que se complemente con esa belleza natural. Los resultados están a la vista: un diseño urbanístico moderno, sin lotes perimetrales y con una obra hidráulica impecable que garantiza la no inundabilidad y un buen drenaje de las aguas pluviales en todos los sectores…, tema crucial en Tucumán. Un sistema de seguridad en acceso y perímetro de primer nivel, el cual siempre estamos perfeccionando con la incorporación de nuevas tecnologías. Un menú de amenities inmejorable: club house, zona deportiva con canchas de tenis y fútbol, parque lineal, una piscina de amplias dimensiones apta para practicar natación. Gimnasio, espacios verdes y recreativos con juegos infantiles y hasta un Kids Club. A todo esto hay que agregar que, para nosotros, el desafío de consolidar el country va mucho más allá de terminar con las obras. Apuntamos a que cada área deportiva, recreativa o social tenga su propio programa de actividades y cuente con los instructores, entrenadores o guías que las coordinen y las vayan mejorando a diario.” Luego remata diciendo: “y en este caso, más que cuando hacemos edificios, facilitar la calidad de vida de las personas implica también tomar decisiones puertas afuera del country. El proyecto contempla una zona comercial sobre Avenida Solano Vera. Un multiespacio que tendrá comercios de proximidad, seguramente algo de gastronomía y posiblemente también oficinas. En definitiva, quien viva en The Point Country tendrá prácticamente todo resuelto a pocos pasos de su propia casa”.