El “Millonario” fue contundente y derrotó al “Ferroviario”

La mano de Martín Demichelis aún no se destaca, no lo hizo durante los amistosos, no lo logró en el debut de anoche. Central Córdoba no es parámetro si tomamos en cuenta las aspiraciones del “Millonario” que está mucho más allá que esta Liga Profesional, el hincha de River exige la Copa Libertadores y “Micho” prepara su equipo para esa cita continental.