San Martín: un descanso necesario

“Los días libres me gusta estar con la familia, tomar mates y comer un asado con ellos. Soy muy ‘familiero’, así que trato de disfrutar. Me va a costar no verlos seguido ahora que me vine a Tucumán”, aclaró el defensor de 26 años, que también fue a buscar a su novia, luego de conseguir un lugar donde vivir. “Todavía no pude probar las comidas tradicionales porque llegué hace muy poco. Me estoy acomodando”, recalcó.