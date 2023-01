Quien engaña una vez...¿lo hace varias?

Infidelidad genera dolor muy grande, dolor de darse cuenta de que no sos único. Fue cierto antes también solo que no lo sabia, quería creer, me ilusionaba pensando que era único y que mi pareja no podía sentir por otro lo que sentía por mi. Todo esto no es cierto. Es un dolor, golpe al orgullo, narcisismo. Las parejas luego de la infidelidad intentan volver a idea de que nunca más va a pasar, volvamos al estado anterior y eso no se puede.