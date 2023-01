Sexualmente hablando: buscar donde hay

Aceptar que existe la posibilidad, no remota, de vivir experiencias lindas y gratificantes en este sentido, es un buen primer paso. Sirve también revisar de dónde vienen ciertos patrones autodestructivos que nos mantienen mendigando amor y contacto. Hacer terapia para reconocerlos y empezar a sanarlos, cosa de volvernos más conscientes de lo que hacemos y elegimos en materia de relaciones románticas y sexuales. Y por qué no preguntarnos si no estamos buscando una y otra vez en el lugar equivocado, pasando de largo otras fuentes pródigas en eso que deseamos para nuestra vida.