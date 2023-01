- No hay evidencia científica o histórica que sugiera que los gatos podrían dominar el mundo en el futuro. Los gatos son animales solitarios y no tienen la capacidad de oganizarse y gobernar a los seres humanos. Aunque son muy inteligentes su comportamiento está enfocado en su supervivencia y cuidado personal, no tienen la capacidad de tener metas a largo plazo ni de alcanzarlas. Hay que recordar que los animales tienen su propia naturaleza y comportamientos y no debemos proyectar nuestras ideas humanas sobre ellos.