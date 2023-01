Un homenaje al caballo que nos acerca al cielo

Y esa misma imagen se repitió toda la tarde. Cuando la fiesta empezó (hace 27 años) la idea era que no se pierda el valor que el caballo cerreño tiene en estos lugares. Querían cultivar en las nuevas generaciones el amor hacia estos animales, el valor del cuidado y del cariño. mocionado, Oscar dijo que la misión está cumplida. “Y y yo me doy por bien servido (por la pasión que los más chicos muestran). Cuando yo era chico, la mejor sensación de mi vida era cuando llegaba y podía salir con el caballo, sentía que Raco era mío... es una libertad absoluta la que te da el caballo -reflexionó-; el cariño que tengo es inmenso y el agradecimiento es enorme, porque me ha hecho conocer todo”.