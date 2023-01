Tolosa Paz vs. “Wado”: arde la interna oficial

Aunque ambos protagonistas prefirieron no pronunciarse públicamente al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue la primera funcionaria de peso en referirse a la disputa y reconoció las tensiones dentro del equipo de gobierno. “No me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido. Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca suya alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno”, dijo la titular de la cartera social. Y agregó: “deberíamos aprender a reflexionar. Pongo en tela de juicio que sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo. Y de ser cierto claramente invito a reflexionar sobre las faltas de códigos. En todo caso, quienes están dentro del Gobierno y critican como si estuvieran afuera, deben definirse. O estás adentro o afuera”.