Armar el “11” titular será toda una odisea para San Martín

“Espero que estemos bien y terminemos bien. Me molesta mucho cuando algún jugador tiene una molestia y lo tengo que perder. Me fastidia”. En la previa del primer amistoso del año para San Martín ante Always Ready (Bolivia), Iván Delfino -de vasta experiencia dirigiendo en el fútbol argentino- ya se lo veía venir. Expectante por sus primeros minutos al mando de un plantel renovado, “Grandote” sabía que con los partidos de pretemporada, más allá de lograr rodaje en sus dirigidos, era posible que alguno se lesionara. Y así sucedió. Situación más que preocupante, teniendo en cuenta que en una semana será el debut ante Estudiantes de Río Cuarto, en el “Antonio Candini”.