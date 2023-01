La importancia de un diagnóstico a tiempo en los casos de dermatitis atópica

“La dermatitis atópica es una enfermedad que muchas veces tiene un perfil alérgico. En los primeros años puede aparecer solo como dermatitis, pero luego desarrollar otras manifestaciones alérgicas como la alimentaria, la rinitis o el asma. Estas enfermedades asociadas no deben descuidarse porque si, por ejemplo, no tratamos su asma su función pulmonar se verá afectada, si no tratamos su rinitis alérgica o alergia alimentaria toda su calidad de vida se verá afectada”, afirmó el doctor Maximiliano Gómez, especialista en alergia e inmunología y presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (Aaaeic).