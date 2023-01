Una streamer coreana transmitía en vivo cuando le robaron su celular en plena avenida Corrientes, en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires es punto de atracción de millones de personas del mundo, y cuando hablamos de la Calle Corrientes no hay turista que no la haya recorrido. Sin embargo, no todo es color de rosa, en los últimos días se difundió el video de un sorprendente robo en vivo a través de Twitch, el mismo tuvo como víctima a una streamer corena que mostraba a sus seguidores el glamour de esa importante avenida porteña.