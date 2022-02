Streaming, la actividad que creció con la pandemia y hoy es el entretenimiento de miles de jóvenes

Con la pandemia, el encierro y la necesidad de entretenimiento, la plataforma de transmisión en vivo Twitch empezó a llamar la atención de todo tipo de usuarios. Los más interesados fueron los adolescentes y los adultos jóvenes, quienes podían conectarse y mirar en vivo a otra persona mientras jugaba, cocinaba o simplemente charlaba: sin importar desde dónde esté el usuario, hacía más llevadero el aislamiento para sus espectadores.

Para entender mejor: las personas que realizan estos videos se denominan “streamers”, y la actividad de transmitir en vivo comúnmente se llama “streaming”.

Sofía Berretta es una streamer tucumana. Hace transmisiones en vivo desde hace dos años y hoy cuenta con casi 20.000 seguidores (berrettaSofi). En diálogo con LA GACETA nos cuenta un poco sobre su historia, su experiencia y que implica ser streamer en nuestra provincia.

- ¿Qué te motivó a hacer streaming?

- Yo me dedicaba a subir videos a Youtube, en 2019, pero fui perdiendo la constancia porque me frustraba no tener ideas o que las cosas no salgan como yo quería. Además, requería mucho tiempo y dedicación pensar, editar, etcétera... Por eso decidí dejar de crear contenido, hasta que un día mi hermano me contó lo que era el streaming y lo que era Twitch. Me re gustó la idea de que sea algo en vivo, más directo con la gente, y que tenía la libertad de hacer un montón de cosas. Intenté stremear un par de veces entre octubre de 2019 y febrero de 2020, pero nunca más de uno o dos días, hasta que llegó la cuarentena. Ese año era mi primer año de facultad y todo indicaba que no iban a empezar las clases, así que pensé “bueno: es ahora o nunca”. En abril comencé stremeando casi todos los días; más de cuatro horas por stream. Así me fui dando cuenta de que eso era lo que me gustaba; yo soy una persona que habla muchísimo y sin parar de cualquier cosa, entonces en los streams sentía podía ser más yo, con más libertad y sin pensarla tanto como en los vídeos que grababa antes. Siempre me gustó crear contenido pero me faltaba encontrar la plataforma correcta para mí.

- ¿Cómo vivís el ser streamer en Tucumán? Me refiero a la relación con la gente y al trabajo con marcas...

- Es bastante difícil porque siento que aún pasados ya dos años del boom de Twitch, hay muchísima gente de la provincia que no tiene ni idea de lo que es, o no demuestra interés y eso lleva a que sea mucho más difícil crecer y que las marcas se interesen en vos. Sí hay muchos streamers que son tucumanos, pero la mayoría deciden irse a Buenos Aires, dónde ya está todo armado a nivel de marcas y de comunidades... Es un poco más fácil dedicarte a esto allá; eso también hace que acá siga siendo más complicado porque los que quedamos somos pocos. No solo con Twitch, sino con la creación en contenido en general, siento que la provincia tiene una visión muy anticuada; la gente critica mucho y no tiene interés en entender o conocer... Eso creo yo, por lo que viví; siempre me confunden con “tiktoker” y cuando les explicas que es algo totalmente distinto se te ríen y te tratan de “influencer”, en tono de burla. Son cosas que creo y espero que en un tiempo van a ir cambiando, seguramente cuando más gente se sume y los demás vean que somos muchos los que creamos contenido y tenemos ganas de dedicarnos a esto.

- ¿Qué consideras que es lo más difícil de empezar y tratar de crecer en Twitch?

- Lo más difícil es empezar, en el sentido de que uno mismo se anime a sentarse y prender el stream. Y una vez que tenés todo listo, no es necesario comenzar con los mejores equipos... Yo usaba un auricular y mi celular como cámara. Sólo queda perder el miedo e iniciar la transmisión; y eso es re difícil, porque en el momento por la cabeza te pasan un montón de pensamientos de miedo y vergüenza, de que nadie te ve va a ver o que la gente se va reír de vos y cosas así... Pero con tiempo haciéndolo lo vas perdiendo. Y con el respecto al crecimiento, siento que es en parte esfuerzo y en parte un poco de suerte. No hay ninguna fórmula o camino que te asegure que vas a crecer, pero creo que lo mejor es la constancia y ser uno mismo, mostrar algo distinto o nuevo; esa es otra cosa que también es súper difícil, pero con el tiempo vas aprendiendo y soltándote más.

- ¿Qué tipo de contenido haces en Twitch?

- Me dedico a lo que se le dice “IRL” o “Just Chatting” que es básicamente sentarse a hablar con la gente o reaccionar a videos. A veces cuento cosas que me pasaron en mi vida y de ahí surgen distintos temas, y opinamos con la gente del chat, o ellos me cuentan sus cosas y hacemos lo mismo. Me gusta mucho que la gente participe, se sienta parte de la comunidad que me ve y puedan también contar sus cosas. Hay días que alguno está mal y me piden consejos, u otras veces no sabemos de qué hablar y me cuentan que comieron en el día... Más que nada hablamos desde el humor, pero de vez en cuando también doy lugar a que charlemos de cosas serias o poder concientizar sobre ciertos temas; también, a veces suelo jugar a juegos rápidos y fáciles, algunos sola y otros con la participación de la gente como para variar un poco el contenido.

Sofi usa otras redes sociales además de Twitch. En Youtube, por ejemplo, sube resúmenes o fragmentos de sus directos. En Twitter habla de su vida, sube memes e interactúa con su comunidad. Y su Instagram (@berretasofi) comparte historias y fotos.

Esto deja en claro que para hacer streamings se necesita la voluntad para transmitir de manera constante y crear contenido en otras redes para lograr un crecimiento real. Muchas veces se toma a quienes se dedican a crear contenido en redes de “vagos” o que no trabajan “en serio”, porque únicamente se ve el resultado final. Sofi demuestra que hay un proceso largo y mucho trabajo para crear contenido. (Producción periodística: Belén López Sales)