Cartas de lectores III: Ocupación en ATEP

A través de este medio le contestaré a la lectora María Susana Moreno sobre su carta “Ocupación en ATEP” del 23/01. Soy educadora y nunca fui afiliada a ATEP, pero formo parte de un grupo de jubiladas docentes, en donde hay muchas afiliadas a ese gremio. Por tal motivo me veo en la obligación moral de contestarle, porque conocemos al secretario ganador, y como dice la lectura, “de la mano de la verdad y de la justicia”, no creemos que el profesor Hugo Marcelo Brito se haya “apoderado” del gremio sin tener un aval que le permita estar en la sede de ATEP a él y a todos los que integran la lista ganadora, ya que conocemos a varios de ellos y son personas intachables que se desempeñaron siempre dentro del marco de la ley y respeto a sus colegas. Me parece que estamos en momentos muy difíciles, después de dos años de pandemia, donde perdimos a familiares y amigos queridos; deberíamos felicitar y desearles éxito a todos los docentes que en las elecciones ganaron en buena ley. Con respecto a lo que la lectora dice de las “cuentas de su gremio”, me parece que antes de preocuparse de eso, tendrían que pensar en aunar criterios para que este 2023 comencemos un nuevo año, donde el docente, afiliado o no, se vea apoyado y los alumnos empiecen a mejorar su rendimiento. No podemos perder el tiempo en pelearnos por cargos o las cajas; el tiempo nos dirá. Ahora tenemos que luchar por una educación que defienda los derechos del docente y del alumno. Jubiladas docentes reiteran éxitos y buenos augurios a la lista dorada, verde, celeste, naranja, liderada por el profesor Hugo Marcelo Brito.